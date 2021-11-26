Защитник "Локомотива" сдал сомнительный тест на коронавирус

Фото инстаграм Дмитрия Живоглядова

СМИ узнали причину неучастия правого защитника московского "Локомотива" Дмитрия Живоглядова в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лацио" (0:3).

По информации "Чемпионата", 27-летний футболист не играл из-за сомнительного теста на коронавирус.

Фулбек "железнодорожников" хорошо себя чувствует и, вероятно, на следующей неделе вернётся к тренировкам с командой.

В текущем сезоне Живоглядов сыграл за "Локо" 14 матчей, результативными действиями не отличался.

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