Защитник "Локомотива" выбыл на неопределённый срок из-за травмы головы

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес выбыл на неопределённый срок из-за травмы головы.

31-летний немец получил сотрясение мозга в матче 20-го тура чемпионата России против "Краснодара", о чём сам сообщил в инстаграме.

"Замена была из-за сотрясения мозга, но я уже чувствую себя лучше. Тем не менее, команда приложила усилия для победы! Поздравляю!" - написал футболист.

В текущем сезоне Хеведес сыграл за "Локомотив" 20 матчей и забил 3 гола.

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