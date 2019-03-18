Защитник "Локомотива" выбыл на неопределённый срок из-за травмы головы
Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес выбыл на неопределённый срок из-за травмы головы.
31-летний немец получил сотрясение мозга в матче 20-го тура чемпионата России против "Краснодара", о чём сам сообщил в инстаграме.
"Замена была из-за сотрясения мозга, но я уже чувствую себя лучше. Тем не менее, команда приложила усилия для победы! Поздравляю!" - написал футболист.
В текущем сезоне Хеведес сыграл за "Локомотив" 20 матчей и забил 3 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11