Защитник Маляров покинул "Ростов"

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Защитник Маляров покинул "Ростов"

Защитник Кирилл Маляров расторг контракт с "Ростовом". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

22-летний футболист выступал в клубе с лета 2019 года. В этом сезоне он провел лишь 1 матч за "Ростов". В игре Кубка России с "Мордовией" защитник отличился голевой передачей.

После 19 туров РПЛ "Ростов" занимает 3 место в турнирной таблице.

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