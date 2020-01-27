Защитник Маляров покинул "Ростов"

Защитник Кирилл Маляров расторг контракт с "Ростовом". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

22-летний футболист выступал в клубе с лета 2019 года. В этом сезоне он провел лишь 1 матч за "Ростов". В игре Кубка России с "Мордовией" защитник отличился голевой передачей.

Кирилл Маляров покинул ФК «Ростов»



Между футбольным клубом «Ростов» и Кириллом Маляровым достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.



Маляров выступал за наш клуб с лета 2019 года. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере.



#ФКРостов pic.twitter.com/5EB3LITgg3 — Football Club Rostov (@rostovfc) 27 января 2020 г.

После 19 туров РПЛ "Ростов" занимает 3 место в турнирной таблице.

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