Защитник Маляров покинул "Ростов"
Защитник Кирилл Маляров расторг контракт с "Ростовом". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
22-летний футболист выступал в клубе с лета 2019 года. В этом сезоне он провел лишь 1 матч за "Ростов". В игре Кубка России с "Мордовией" защитник отличился голевой передачей.
Кирилл Маляров покинул ФК «Ростов»— Football Club Rostov (@rostovfc) 27 января 2020 г.
Между футбольным клубом «Ростов» и Кириллом Маляровым достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Маляров выступал за наш клуб с лета 2019 года. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере.
#ФКРостов pic.twitter.com/5EB3LITgg3
После 19 туров РПЛ "Ростов" занимает 3 место в турнирной таблице.
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