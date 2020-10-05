Защитник "Ман Сити" Стоунз может перейти в "Тоттенхэм"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз может продолжить карьеру в "Тоттенхэме". Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, 26-летний футболист в скором времени станет игроком "шпор" на правах аренды.

В прошлом сезоне англичанин в 20 матчах за "Сити" отметился 1 ассистом. Его трансферная стоимость - 36 миллионов евро.

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