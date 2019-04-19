Защитник "Манчестер Сити" Данило летом может перейти в "Интер"
Защитник "Манчестер Сити" Данило этим летом может перейти в другой клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По данным источника 27-летний футболист может перейти в стан миланского "Интера". Руководство клуба уже вступило в переговоры с английским клубом. "Сити" готов отпустить игрока за 20-22 миллиона евро.
Ожидается, что в случае перехода Данило будет получать 4,5 миллиона евро.
Футболист перешёл в "Манчестер Сити" летом 2017 года из мадридского "Реала".
Не пропустите: Гвардиола: "С точки зрения эмоций то, что мы пережили в среду, - просто невероятно"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Алавес" - "Вальядолид" (видеообзор матча)
-
"Алавес" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче 33-го тура Ла Лиги (видео голов)
-
"Лион" в домашнем матче обыграл "Анже"
-
Защитник "Манчестер Сити" Данило летом может перейти в "Интер"
-
Канте: "Сезон "Челси" может быть идеальным, если мы выиграем в Лиге Европы"
-
Жиру поделился ожиданиями от полуфинальных игр Лиги Европы с "Айнтрахтом"
-
Зобнин: "Буду стараться забивать еще и еще, чтобы приносить пользу команде"
-
Жардим: "В матче с ПСЖ нужно стиснуть зубы и раздвинуть границы наших возможностей"
-
"Ювентус" готов купить Ндомбеле за 60 миллионов евро
-
Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии
-
"Дижон" обыграл "Ренн" в матче 33-го тура Лиги 1
-
Коутиньо: "Не нужно слушать людей, которые отрицательно влияют на мотивацию"
-
Фалькао: "ПСЖ - великая команда с мощными футболистами. Мы должны показать себя"
-
Рашид Рахимов - о матче "Ахмата" с "Анжи": "Нам удалось забить, очень важные три очка"
-
"Манчестер Юнайтед" готов увеличить зарплату де Хеа и Погба
-
Гол Иванова помог "Ахмату" обыграть "Анжи"
-
Геркус дал прогноз на матч "Краснодар" - "Зенит"
-
"Наполи" хочет приобрести защитника "Тоттенхэма" Триппьера
-
"Ювентус" предложил "Интеру" громкий обмен игроками
-
"Ювентус" готов побороться за двух игроков "Фиорентины"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14