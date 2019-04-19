Защитник "Манчестер Сити" Данило летом может перейти в "Интер"

Защитник "Манчестер Сити" Данило этим летом может перейти в другой клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По данным источника 27-летний футболист может перейти в стан миланского "Интера". Руководство клуба уже вступило в переговоры с английским клубом. "Сити" готов отпустить игрока за 20-22 миллиона евро.

Ожидается, что в случае перехода Данило будет получать 4,5 миллиона евро.



Футболист перешёл в "Манчестер Сити" летом 2017 года из мадридского "Реала".

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