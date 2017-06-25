Защитник "Манчестер Сити" Денайер может перейти в "Лион"

"Лион" проявляет интерес к бельгийскому защитнику "Манчестер Сити" Джейсону Денайеру, сообщает.

По сведениям издания, французский клуб уже договорился с игроком по условиям личного контракта. Впрочем теперь клубам нужен согласовать сумму трансфера футболиста.

21-летний Денайер выступает за "Манчестер Сити" с 2014 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Селтику", "Галатасараю" и "Сандерленду". Сыграл 8 матчей за сборную Бельгии.

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