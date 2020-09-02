Защитник "Манчестер Сити" Канселу высказался о возможном переходе Месси

Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу поделился мнением о возможном переходе в английский клуб аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси является великим игроком и это бесспорно. В клубе вроде "Манчестер Сити", где много классных футболистов, Месси мог бы провести прекрасный сезон", - приводит слова Канселу RTP.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси хочет покинуть "Барселону". Форвард намерен расторгнуть контракт, чтобы получить статус свободного агента. Главным претендентом на аргентинца является "Манчестер Сити".

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