Защитник "Манчестер Сити" Канселу высказался о возможном переходе Месси

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Защитник "Манчестер Сити" Канселу высказался о возможном переходе Месси

Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу поделился мнением о возможном переходе в английский клуб аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси является великим игроком и это бесспорно. В клубе вроде "Манчестер Сити", где много классных футболистов, Месси мог бы провести прекрасный сезон", - приводит слова Канселу RTP.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси хочет покинуть "Барселону". Форвард намерен расторгнуть контракт, чтобы получить статус свободного агента. Главным претендентом на аргентинца является "Манчестер Сити".

Не пропустите: Кроос оценил вероятность перехода Месси в "Реал". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А почему не к Жозе в Тотенхэм?Состав посильнее ,чем у Сити ...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео уважает Жозе ,поэтому затопит его извечного конкурента)

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