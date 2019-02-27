Защитник "Манчестер Сити" Ляпорт выбыл на несколько недель

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Защитник "Манчестер Сити" Ляпорт выбыл на несколько недель

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт из-за травмы не сможет помочь команде в ближайшие несколько недель.

Футболист получил повреждение в финале Кубка лиги с "Челси". Сегодня, 27 февраля, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что футболист вернется только в середине марта.

"Манчестер Сити" занимает 2 место турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 65 очков.

Ляпорт перешел в стан "горожан" зимой 2018 года сроком  на пять лет.

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