Защитник "Манчестер Сити" Ляпорт выбыл на несколько недель

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт из-за травмы не сможет помочь команде в ближайшие несколько недель.

Футболист получил повреждение в финале Кубка лиги с "Челси". Сегодня, 27 февраля, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что футболист вернется только в середине марта.

"Манчестер Сити" занимает 2 место турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 65 очков.

Ляпорт перешел в стан "горожан" зимой 2018 года сроком на пять лет.

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