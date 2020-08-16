Защитник "Манчестер Сити" недоволен судейством в матче с "Лионом"
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт прокомментировал эпизод со вторым голом в ворота его команды в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Лионом" (1:3).
"Я не собираюсь прятаться. Я футболист, но также и человек. Мы допускали ошибки в матче с "Лионом" и несем ответственность за них. Но мне сложно согласиться с решением арбитра при втором голе "Лиона", особенно учитывая, что это был четвертьфинал Лиги Чемпионов, но котором работал VAR", - написал Лапорт в своем Twitter.
Напомним, что в эпизоде с голом Лапорт упал после контакта с нападающим "Лиона" Муссой Дембеле, который в итоге забил гол.
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