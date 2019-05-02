Защитник "Манчестер Сити" отпраздновал неприличным жестом гол "Барселоны" в ворота "Ливерпуля"

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди посетил первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем", который завершился разгромной победой каталонцев со счётом 3:0.

Француз бурно отпраздновал один из голов "блауграны", использовав при этом неприличный жест.

Напомним, что "Сити" борется с "Ливерпулем" за чемпионство в АПЛ. За два тура до завершения первенства "горожане" опережают "скаузеров" на одно очко.

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