Защитник "Манчестер Сити" отпраздновал неприличным жестом гол "Барселоны" в ворота "Ливерпуля"

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Защитник "Манчестер Сити" отпраздновал неприличным жестом гол "Барселоны" в ворота "Ливерпуля"

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди посетил первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем", который завершился разгромной победой каталонцев со счётом 3:0.

Француз бурно отпраздновал один из голов "блауграны", использовав при этом неприличный жест.

Напомним, что "Сити" борется с "Ливерпулем" за чемпионство в АПЛ. За два тура до завершения первенства "горожане" опережают "скаузеров" на одно очко.

Не пропустите: Андухар считает, что арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота "Ливерпуля" за игру рукой Матипа. | http://soccernews.ru

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