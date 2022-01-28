Защитник "Манчестер Сити" Уокер получил дисквалификацию от УЕФА
УЕФА жёстко наказал защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера за удаление в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (1:2).
В той игре англичанин грубо сфолил, а затем устроил перепалку с соперниками.
Изначально 31-летнего футболиста дисквалифицировали на одну встречу, однако теперь он пропустит три поединка.
Таким образом, Уокер не поможет "Сити" в обоих матчах 1/8 финала ЛЧ, а также в первом четвертьфинале, если "горожане" туда пройдут.
Не пропустите: Холанд назвал трёх фаворитов Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" и "Ювентус" ведут борьбу за Обамеянга
-
"Кажется, он ни хрена не понял": Гончаренко рассказал, как рекомендовал Моуринью подписать Смолова
-
Газизов ответил на обвинения Заремы
-
"Лацио" не теряет надежд подписать Миранчука
-
Кокорин должен был вернуть 500 тысяч евро за слабую результативность в "Спартаке"
Лента новостей
-
Газизов отреагировал на высказывания Заремы
-
"Тоттенхэм" хочет арендовать хавбека "Ювентуса"
-
Крал назвал футболистов "Спартака", которые могли бы заиграть в АПЛ
-
"Ливерпуль" готов рассмотреть предложения по двум своим футболистам
-
Алекс Крал высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
Бензема выплатил компенсацию в рамках дела о шантаже Вальбуэна
-
ПСЖ пытается переманить Рэшфорда
-
Ваноли прокомментировал ничью со "Слованом" в своём дебютном матче во главе "Спартака"
-
Защитник "Манчестер Сити" Уокер получил дисквалификацию от УЕФА
-
"Динамо" потерпело поражение от софийского ЦСКА в товарищеском матче
-
Вингер "Локомотива" Камано может вернуться во Францию
-
ПСЖ теряет интерес к Усману Дембеле
-
1
Фанаты "Рубина" присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
-
"Валенсия" взяла в аренду скандального воспитанника "Барселоны"
-
"Спартак" упустил победу над "Слованом" в дебютном матче Ваноли
-
Руни отказал "Эвертону"
-
Зарема: "Смешно слышать, что "Спартак" был на первом месте в РПЛ благодаря Газизову"
-
"Барселона" и "Ювентус" ведут борьбу за Обамеянга
-
"Кажется, он ни хрена не понял": Гончаренко рассказал, как рекомендовал Моуринью подписать Смолова
-
"Дженоа" определила стратегию выплат Шевченко
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4