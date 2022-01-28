Защитник "Манчестер Сити" Уокер получил дисквалификацию от УЕФА

Фото инстаграм Кайла Уокера

УЕФА жёстко наказал защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера за удаление в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (1:2).

В той игре англичанин грубо сфолил, а затем устроил перепалку с соперниками.

Изначально 31-летнего футболиста дисквалифицировали на одну встречу, однако теперь он пропустит три поединка.

Таким образом, Уокер не поможет "Сити" в обоих матчах 1/8 финала ЛЧ, а также в первом четвертьфинале, если "горожане" туда пройдут.

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