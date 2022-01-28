Защитник "Манчестер Сити" Уокер получил дисквалификацию от УЕФА

Теги манчестер ситикайл уокеруефа

Защитник "Манчестер Сити" Уокер получил дисквалификацию от УЕФА

Фото инстаграм Кайла Уокера

УЕФА жёстко наказал защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера за удаление в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (1:2).

В той игре англичанин грубо сфолил, а затем устроил перепалку с соперниками.

Изначально 31-летнего футболиста дисквалифицировали на одну встречу, однако теперь он пропустит три поединка.

Таким образом, Уокер не поможет "Сити" в обоих матчах 1/8 финала ЛЧ, а также в первом четвертьфинале, если "горожане" туда пройдут.

Не пропустите: Холанд назвал трёх фаворитов Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" упустил победу над "Слованом" в дебютном матче Ваноли

"Спартак" упустил победу над "Слованом" в дебютном матче Ваноли

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов