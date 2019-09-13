Защитник "Манчестер Сити" Уокер удивил Зинченко местом хранения трусов

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко удивился тому, что партнер по команде защитник Кайл Уокер прячет свои трусы в кроссовок.

"Кто скажет мне, почему Уокер каждый день запихивает свои трусы в кроссовки?" - написал Зинченко в своем Instagram, прикрепив видео находки.

В нынешнем сезоне 29-летний Уокер провел за "Манчестер Сити" пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 22-летнего Зинченко также пять матчей.

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