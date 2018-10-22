Защитник "Манчестер Сити" восстановится к матчу с "Шахтером"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер восстановился после травмы мышц паха и сможет сыграть в матче Лиги Чемпионов с "Шахтером",

Как сообщает официальный сайт "горожан", англичанин включен в заявку команды на предстоящую игру.

Отметим, что футболист пропустил прошлый матч "Сити" в чемпионате.

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