Защитник "Манчестер Сити" выбыл до конца сезона

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля, выступающий на правах аренды за "Эвертон", выбыл до конца сезона.

По словам главного тренера "ирисок" Сэма Эллардайса, травма французского центрбека оказалась серьёзнее, чем ожидалось изначально, а "горожане", владеющие правами на футболиста, настояли, чтобы его восстановление не форсировалось.

Отметим, что после перехода в "Эвертон" 27-летний Мангаля успел сыграть только 2 матча.

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