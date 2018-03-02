Защитник "Манчестер Сити" выбыл до конца сезона
Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля, выступающий на правах аренды за "Эвертон", выбыл до конца сезона.
По словам главного тренера "ирисок" Сэма Эллардайса, травма французского центрбека оказалась серьёзнее, чем ожидалось изначально, а "горожане", владеющие правами на футболиста, настояли, чтобы его восстановление не форсировалось.
Отметим, что после перехода в "Эвертон" 27-летний Мангаля успел сыграть только 2 матча.
Не пропустите: "Эвертон" надеется заменить Эллардайса Луисом Энрике или Симеоне. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|28
|75
|2
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|3
|Ливерпуль
|28
|57
|4
|Тоттенхэм
|28
|55
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|28
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Вест Хэм Юнайтед
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|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|28
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
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|Сток Сити
|28
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|Вест Бромвич Альбион
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|20