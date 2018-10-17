Защитник "Манчестер Сити" выбыл из строя

Теги манчестер ситиданилобразилия

Защитник "Манчестер Сити" выбыл из строя

Защитник "Манчестер Сити" Данило выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает британская пресса.

27-летний фулбек получил травму лодыжки во вчерашнем товарищеском матче между сборными Бразилии и Аргентины.

Степень серьёзности повреждения пока неизвестна, но примечательно, что футболист покидал поле в слезах.

Сроки восстановления Данило будут определены по итогам углублённого медицинского обследования.

В этом сезоне экс-игрок "Реала" сыграл за "горожан" всего один матч.

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