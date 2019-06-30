Защитник "Манчестер Сити" выгнал из дома жену и детей, чтобы заселиться в него с новой семьей

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз выгнал из дома своих детей вместе с женой, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист принял такое решение, чтобы заехать в дом с новой девушкой. Ранее Стоунз съехал от семьи в квартиру, но теперь решил вернуться в дом, которые оформлен на него. В связи с этим жене и детям пришлось покинуть помещение.

Стоит отметить, что у новой девушки игрока есть ребенок, но не от него.

25-летний Стоунз в минувшем сезоне провел за "Манчестер Сити" 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Манчестер Сити" определился с новым капитаном команды. | http://soccernews.ru