Защитник "Манчестер Сити" задумался об уходе из клуба

Аргентинский защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 31-летний футболист недоволен количеством игровой практики и готов уйти в клуб, где он будет чаще выходить на поле.

В текущем сезоне Отаменди сыграл 28 матчей за "Сити" во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Контракт игрока с "горожанами" рассчитан до 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" может продать Гюндогана. | http://soccernews.ru