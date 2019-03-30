Защитник "Манчестер Сити" задумался об уходе из клуба

Теги манчестер ситиниколас отамендитрансферы

Защитник "Манчестер Сити" задумался об уходе из клуба

Аргентинский защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 31-летний футболист недоволен количеством игровой практики и готов уйти в клуб, где он будет чаще выходить на поле.

В текущем сезоне Отаменди сыграл 28 матчей за "Сити" во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Контракт игрока с "горожанами" рассчитан до 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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