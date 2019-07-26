Защитник "Манчестер Юнайтед" Байи выбыл на длительный срок

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Байи выбыл на длительный срок

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи из-за травмы пропустит начало нового сезона.

По сведениям Sky Sports, у игрока диагностировали вывих колена. Ожидается, что на полное восстановление уйдет несколько месяцев.

Напомним, что Байи получил повреждение в игре против "Тоттенхэма" (2:1) в рамках Международного кубка чемпионов.

В прошлом сезоне ивуариец провел всего 18 матчей, в которых не смог отличиться результативными действиями.

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