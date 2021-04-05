Защитник "Манчестер Юнайтед" заболел коронавирусом

Фото инстаграм Эрика Байи

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи не поможет своей команде в ближайших матчах.

Как сообщает официальный твиттер "красных дьяволов", у футболиста выявлен коронавирус.

26-летний игрок заразился COVID-19 в расположении сборной Кот-д'Ивуара.

В текущем сезоне Байи сыграл за "МЮ" 15 матчей и сделал 1 ассист.

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