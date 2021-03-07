Защитник "Манчестер Юнайтед" Линделеф купил шикарный электромобиль (фото)
Шведский защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф приобрел электромобиль фирмы Polestar.
Электрокар обошелся футболисту в 160 тысяч евро. Автомобиль способен проезжать без подзарядки 124 километра. Максимальная скорость авто - 255 километров в час.
26-летний Линделеф выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|М
|О
|1
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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