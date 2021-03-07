Защитник "Манчестер Юнайтед" Линделеф купил шикарный электромобиль (фото)

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Линделеф купил шикарный электромобиль (фото)

Шведский защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф приобрел электромобиль фирмы Polestar.

Электрокар обошелся футболисту в 160 тысяч евро. Автомобиль способен проезжать без подзарядки 124 километра. Максимальная скорость авто - 255 километров в час.

26-летний Линделеф выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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