Защитник "Манчестер Юнайтед" может перебраться в Ла Лигу

Защитник английского "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может перебраться в испанскую Ла Лигу, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в услугах 27-летнего защитника, который не входит в планы главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью, заинтересована "Севилья". За итальянца "красно-белые" будут готовы заплатить 17 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен продать трех защитников. | soccernews.ru