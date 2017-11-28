Защитник "Манчестер Юнайтед" может перебраться в Ла Лигу

Теги манчестер юнайтедматтео дармианжозе моуриньюсевилья

Защитник "Манчестер Юнайтед" может перебраться в Ла ЛигуЗащитник английского "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может перебраться в испанскую Ла Лигу, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в услугах 27-летнего защитника, который не входит в планы главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью, заинтересована "Севилья". За итальянца "красно-белые" будут готовы заплатить 17 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен продать трех защитников. | soccernews.ru 

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