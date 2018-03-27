Защитник "Манчестер Юнайтед" может перейти в "Барселону"

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Защитник "Манчестер Юнайтед" может перейти в "Барселону"

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Люку Шоу, сообщает Mirror.

По сведениям издания, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе каталонцев Шоу может стать дублером основного левого защитника Жорди Альбы. Альтернативным вариантом для "Барселоны" является Давид Алаба из "Баварии", но его трансфер обойдется намного дороже.

Стоит отметить, что Шоу также входит в сферу интересов "Арсенала" и "Челси".

В этом сезоне 22-летний Шоу провел за "Манчестер Юнайтед" 15 матчей. 

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