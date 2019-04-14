Защитник "Манчестер Юнайтед" получил жуткую травму в матче АПЛ
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс получил рассечение лица в матче 34-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (2:1).
В результате повреждение из раны игрока хлынула кровь, но несмотря на это он доиграл матч с повязкой на лице.
На следующий день Джонс приехал на тренировку манкунианцев с впечатляющим шрамом на лице.
В нынешнем сезоне 27-летний Джонс провел за "Манчестер Юнайтед" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|33
|39
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|15
|Саутгемптон
|33
|36
|16
|Бернли
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14