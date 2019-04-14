Защитник "Манчестер Юнайтед" получил жуткую травму в матче АПЛ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс получил рассечение лица в матче 34-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (2:1).

В результате повреждение из раны игрока хлынула кровь, но несмотря на это он доиграл матч с повязкой на лице.

На следующий день Джонс приехал на тренировку манкунианцев с впечатляющим шрамом на лице.

В нынешнем сезоне 27-летний Джонс провел за "Манчестер Юнайтед" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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