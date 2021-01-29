Защитник "Манчестер Юнайтед" сделал заявление в ответ на расистские оскорбления

Теги манчестер юнайтедаксель туанзебе

Защитник "Манчестер Юнайтед" сделал заявление в ответ на расистские оскорбления

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес.

"Моя раса, моя религия, мой цвет = футбол", - написал футболист на своей странице в Instagram.

23-летний Туанзебе является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Погба готов обсудить продление контракта с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов