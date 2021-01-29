Защитник "Манчестер Юнайтед" сделал заявление в ответ на расистские оскорбления

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес.

"Моя раса, моя религия, мой цвет = футбол", - написал футболист на своей странице в Instagram.

23-летний Туанзебе является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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