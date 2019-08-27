Защитник "Манчестер Юнайтед" Шоу из-за травмы пропустит около месяца

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Шоу из-за травмы пропустит около месяца

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу из-за травмы пропустит около четырех недель., передает The Times.

По информации источника, футболист в матче 3-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (1:2) получил травму подколенного сухожилия. Восстановление займет около месяца.

В этом сезоне защитник участвовал во всех матчах сезона. "МЮ" в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 5 место, набрав 4 балла.

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