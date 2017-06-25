Защитник "Манчестер Юнайтед" Варела перейдет в "Сандерленд"

Уругвайский защитник "Манчестер Юнайтед" Гильермо Варела близок к переходу в "Сандерленд", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "черные коты" в данный момент ведут переговоры о покупке игрока, которые близки к завершению.

24-летний Варела выступает за манкунианцев с 2013 года, но провел за клуб всего 11 матчей.

В минувшем сезоне уругваец играл за "Айнтрахт" на правах аренды и сыграл 10 поединков.

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