Защитник "Манчестер Юнайтед" выбыл до конца сезона

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Защитник "Манчестер Юнайтед" выбыл до конца сезона

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи больше не сыграет в этом сезоне.

Как сообщил наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер, 25-летний ивуариец повредил колено в игре против "Челси" (1:1). Точные сроки восстановления игрока станут известны завтра.

В этом сезоне Байи провел 18 игр, однако результативными действиями не отличился.

После 36 туров "МЮ" с 65 очками занимает шестое место в АПЛ.

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