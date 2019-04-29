Защитник "Манчестер Юнайтед" выбыл до конца сезона
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи больше не сыграет в этом сезоне.
Как сообщил наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер, 25-летний ивуариец повредил колено в игре против "Челси" (1:1). Точные сроки восстановления игрока станут известны завтра.
В этом сезоне Байи провел 18 игр, однако результативными действиями не отличился.
После 36 туров "МЮ" с 65 очками занимает шестое место в АПЛ.
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|Команда
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|О
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|Манчестер Сити
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|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
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|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
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|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
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|36
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|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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|14