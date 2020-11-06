Защитник "Манчестер Юнайтед" вылечился от коронавируса

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес, заразившийся коронавирусом в конце октября, вернулся в строй.

27-летний бразилец сдал отрицательный тест на COVID-19 и получил разрешение вернуться к тренировкам в общей группе.

Есть вероятность, что купленный месяц назад за 15 миллионов евро фулбек сможет принять участие в субботнем поединке с "Эвертоном".

Пока же Теллес сыграл за "МЮ" только один матч.

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