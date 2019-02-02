Защитник "Манчестер Юнайтед" выразил желание продлить контракт с клубом

Теги манчестер юнайтедфил джонс

Защитник "Манчестер Юнайтед" выразил желание продлить контракт с клубом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс не желает менять клубную прописку.

Как сообщает Sportsmole, 26-летний игрок оповестил руководство клуба о желании продлить соглашение. Отметим, что действующий контракт футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что ранее интерес к футболисту проявляли "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне Джонс провел 15 игр, однако результативными действиями не отличился.

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