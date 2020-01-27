Защитник "Манчестер Юнайтед" забил гол впервые за 2150 дней
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс прервал свою сухую серию, которая длилась почти шесть лет.
27-летний футболист отличился в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Транмер Роверс" - это его первый гол с марта 2014 года.
Таким образом, английский центрбек, который стал героем мемов благодаря необычным гримасам, не забивал 2150 дней.
Phil Jones has scored his first @ManUtd goal since March 2014 - 2150 days ago!— Onefootball (@Onefootball) January 26, 2020
This man is all about quality, not quantity pic.twitter.com/af0XbkPBeh
Джонс выступает за "МЮ" с лета 2011 года, на его счету 6 голов и 10 ассистов в 224 матчах.
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|Команда
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|2
|Манчестер Сити
|24
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|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17