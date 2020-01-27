Защитник "Манчестер Юнайтед" забил гол впервые за 2150 дней

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Защитник "Манчестер Юнайтед" забил гол впервые за 2150 дней

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс прервал свою сухую серию, которая длилась почти шесть лет.

27-летний футболист отличился в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Транмер Роверс" - это его первый гол с марта 2014 года.

Таким образом, английский центрбек, который стал героем мемов благодаря необычным гримасам, не забивал 2150 дней.

Джонс выступает за "МЮ" с лета 2011 года, на его счету 6 голов и 10 ассистов в 224 матчах.

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