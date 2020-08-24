Защитник "Манчестер Юнайтед" задержал вора, ограбившего старушку

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции Виктор Линделеф задержал вора на родине, сообщает Aftonbladet.

По сведениям издания, преступление было совершено в городе Вестерос. Мужчина на велосипеде выхватил сумку у 90-летней старушки. Линделеф, который оказался свидетелем, догнал преступника и удерживал его до приезда полиции.

"Виктор считает, что он просто сделал то, что сделал бы любой человек в этой ситуации", — сказал представитель "Манчестер Юнайтед".

Линделеф выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2017 года. Всего 26-летний защитник провел за манкунианцев 116 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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