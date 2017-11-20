Защитник "Марибора" Биллонг выделил самого опасного игрока в составе "Спартака"

Защитник словенского "Марибора" Жан-Клод Биллонг в преддверии матча своей команды в Лиге Чемпионов против московского "Спартака" выделил самого опасного игрока в составе соперников.

"Мы много анализировали оппонента. Могу выделить Промеса - это быстрый и сильный игрок. Но и остальная команда - на уровне. Состав - квалифицированный, уровень футбола - высокий", - цитирует 23-летнего бека Советский спорт.

Напомним, "Спартак" выступил с заявлением по поводу травмы Ещенко. | soccernews.ru