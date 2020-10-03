Защитник "Марселя" Гонсалес рассказал о полученных угрозах после конфликта с Неймаром

Защитник "Марселя" Альваро Гонсалес признался, что публичная ссора с форвардом ПСЖ Неймаром принесла проблемы в его жизнь.

"Я получил более двух миллионов сообщений в WhatsApp. Никогда не видел ничего подобного. Там были самые различные угрозы, многие - на других языках. Там были фотографии наших машин. Мне писали, что придут ко мне домой и убьют меня. В одном из сообщений говорилось про магазин, в котором работают мои родители. Они писали, что убьют и их. Я был напуган, потому что раньше с таким не сталкивался. Не спал.

У Неймара огромное влияние. Думаю, он даже не представляет своих возможностей. Не думал о завершении карьеры, но размышлял о том, чтобы покинуть клуб. Сказал Виллаш-Боашу и руководству, что если они не верят мне, то я бы хотел уйти. Я был готов расторгнуть контракт без компенсации, но клуб поддержал меня", - цитирует испанца Sportbuzz.

Напомним, что Неймар ударил Гонсалеса во время очного матча ПСЖ и "Марселя", а после игры обвинил оппонента в расизме.

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