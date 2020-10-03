Защитник "Марселя" Гонсалес рассказал о полученных угрозах после конфликта с Неймаром
Защитник "Марселя" Альваро Гонсалес признался, что публичная ссора с форвардом ПСЖ Неймаром принесла проблемы в его жизнь.
"Я получил более двух миллионов сообщений в WhatsApp. Никогда не видел ничего подобного. Там были самые различные угрозы, многие - на других языках. Там были фотографии наших машин. Мне писали, что придут ко мне домой и убьют меня. В одном из сообщений говорилось про магазин, в котором работают мои родители. Они писали, что убьют и их. Я был напуган, потому что раньше с таким не сталкивался. Не спал.
У Неймара огромное влияние. Думаю, он даже не представляет своих возможностей. Не думал о завершении карьеры, но размышлял о том, чтобы покинуть клуб. Сказал Виллаш-Боашу и руководству, что если они не верят мне, то я бы хотел уйти. Я был готов расторгнуть контракт без компенсации, но клуб поддержал меня", - цитирует испанца Sportbuzz.
Напомним, что Неймар ударил Гонсалеса во время очного матча ПСЖ и "Марселя", а после игры обвинил оппонента в расизме.
Не пропустите: Неймар получил от Мбаппе больше ассистов, чем от любого другого игрока ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13