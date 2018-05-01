Защитник "Марселя" отказался играть за сборную Сенегала на ЧМ-2018

Сборная Сенегала предлагала гражданство защитнику "Марселя" Буна Сарру и намеревалась использовать его на Чемпионате Мира-2018.

Впрочем футболист отклонил предложение сенегальцев, так как хочет играть за Францию.

"Я – француз. Для меня не существует выбора – или сборная Франции, или ничего", - приводит слова Сарра RMC.

В этом сезоне 26-летний Сарр провел за "Марсель" 43 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.

Не пропустите: Широков высказался насчет участия Джикии в ЧМ-2018. | http://soccernews.ru