Защитник "Марселя" отказался играть за сборную Сенегала на ЧМ-2018

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Защитник "Марселя" отказался играть за сборную Сенегала на ЧМ-2018

Сборная Сенегала предлагала гражданство защитнику "Марселя" Буна Сарру и намеревалась использовать его на Чемпионате Мира-2018.

Впрочем футболист отклонил предложение сенегальцев, так как хочет играть за Францию.

"Я – француз. Для меня не существует выбора – или сборная Франции, или ничего", - приводит слова Сарра RMC.

В этом сезоне 26-летний Сарр провел за "Марсель" 43 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.

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