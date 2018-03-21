Защитник "Милана" хочет перебраться в МЛС

Защитник "Милана" Игнацио Абате хочет перебраться в один из клубов МЛС, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 31-летний футболист рассчитывает следующим летом расторгнуть контракт с "россонери" и отправиться за океан в качестве свободного агента.

Абате выступает за "Милан" с 2009 года, сыграл 276 матчей и забил 2 гола.

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