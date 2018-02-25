Защитник "Милана" Конти близок к возвращению на поле
Защитник "Милана" Андреа Конти, пропустивший полгода из-за травмы передней крестообразной связки, близок к возвращению на поле.
23-летний футболист попал в заявку "россонери" на ближайший матч Серии А против "Ромы".
Напомним, что Конти находился в лазарете с сентября прошлого года. Из-за проблем со здоровьем правый фулбек сыграл в этом сезоне только 5 матчей.
Не пропустите: "Милан" претендует на корейского хавбека. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В турнирах под эгидой УЕФА появится четвёртая замена
-
"Золотая бутса" сезона 2017/2018: на вершине воцарилось двоевластие Кейна и Кавани
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Неймар показал последствия своей травмы
-
На Сардинию как к себе домой: "Наполи" едет в гости к удобному "Кальяри"
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" готов заплатить 40 миллионов евро за 17-летнего защитника "Фулхэма"
-
Зидан оценил Рамоса, как капитана "Реала"
-
Гаттузо поделился ожиданиями от матча с "Лацио"
-
Рауль прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"
-
Бубнов: "Думаю, "Зенит" может пройти "РБ Лейпциг"
-
Виллаш-Боаш прокомментировал ситуацию с будущим Кейна
-
Вторая серьезная потеря: игру против "Реала" рискует пропустить ведущий защитник ПСЖ
-
Роналду: "Чувствую в себе силы, чтобы сражаться за очередной "Золотой мяч"
-
Жулиано прокомментировал уход Дзюбы в "Арсенал"
-
"Ювентус" готов установить свой новый трансферный рекорд
-
На Умтити появился еще один претендент
-
"Реал" заинтересован в обмене игроками с "Баварией"
-
Манчини встретился с Гаттузо
-
Зидан: "Много разговариваем с Роналду, он знает, что должен отдыхать"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Тоттенхэма"
-
Роналду назвал главных фаворитов Чемпионата Мира в России
-
Глушаков: "Пообщались с Черчесовым о предстоящем Чемпионате Мира"
-
Милинкович-Савич прокомментировал внимание к своей персоне европейских топ-клубов
-
Стали известны сроки восстановления Неймара
-
"Манчестер Юнайтед" не допустит переход Иско в "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|25
|66
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Лацио
|26
|52
|4
|Интер Милан
|26
|51
|5
|Рома
|26
|50
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|26
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кьево
|26
|25
|15
|Кальяри
|25
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|Кротоне
|26
|21
|18
|СПАЛ
|26
|20
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10