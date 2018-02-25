Защитник "Милана" Конти близок к возвращению на поле

Защитник "Милана" Андреа Конти, пропустивший полгода из-за травмы передней крестообразной связки, близок к возвращению на поле.

23-летний футболист попал в заявку "россонери" на ближайший матч Серии А против "Ромы".

Напомним, что Конти находился в лазарете с сентября прошлого года. Из-за проблем со здоровьем правый фулбек сыграл в этом сезоне только 5 матчей.

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