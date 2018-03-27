Защитник "Милана" Конти вновь получил тяжёлую травму колена

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Защитник "Милана" Конти вновь получил тяжёлую травму колена

Защитник "Милана" Андреа Конти снова надолго угодил в лазарет, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, 24-летний футболист получил травму крестообразной связки того же колена, которое ему оперировали в прошлом году. 

Сроки восстановления Конти станут известны после прохождения углублённого медобследования. Примечательно, что после возвращения в строй игрок успел провести только один матч.

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