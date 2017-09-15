Защитник "Милана" Конти выбыл на полгода

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Защитник "Милана" Конти выбыл на полгода

Защитник "Милана" Андреа Конти выбыл на долгий срок, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Игроку потребуется хирургическое вмешательство. Ориентировочно Конти пропустит около шести месяцев.

Напомним, что Конти перешел в "Милан" прошедшим летом за 24 миллиона евро.

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