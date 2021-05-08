Защитник "Милана" Кьяер: "Люблю играть против Роналду"

Теги ювентусмиланкриштиану роналдусимон кьяер

Защитник "Милана" Кьяер: "Люблю играть против Роналду"

Фото Milan Reports

Защитник "Милана" Симон Кьяер поделился ожиданиями от противостояния с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что команды сыграют друг с другом в Турине в воскресенье, 9 мая, в 21:45 по московскому времени.

"Люблю играть против Роналду. Это всегда наслаждение. Впервые мы с ним встретились 11-12 лет назад. Криштиану сильно изменился, если сравнивать с теми временами, но он всегда был чемпионом. Это не обсуждается. Роналду живёт ради голов. Он может не очень хорошо провести игру, но получить мяч на 90-й минуте и сделать всё ради того, чтобы забить. Криштиану постоянно вовлечён в игру. Именно поэтому он находится на футбольной вершине уже 10-15 лет", - цитирует Кьяера Football Italia.

В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 40 матчей, забил 34 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Рабьо сравнил Роналду с Илоном Маском. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Серхио Рамос выбыл до конца сезона. Матч с "Челси" мог стать для него последним в составе "Реала"

Серхио Рамос выбыл до конца сезона. Матч с "Челси" мог стать для него последним в составе "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов