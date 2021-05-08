Защитник "Милана" Кьяер: "Люблю играть против Роналду"

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Защитник "Милана" Симон Кьяер поделился ожиданиями от противостояния с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что команды сыграют друг с другом в Турине в воскресенье, 9 мая, в 21:45 по московскому времени.

"Люблю играть против Роналду. Это всегда наслаждение. Впервые мы с ним встретились 11-12 лет назад. Криштиану сильно изменился, если сравнивать с теми временами, но он всегда был чемпионом. Это не обсуждается. Роналду живёт ради голов. Он может не очень хорошо провести игру, но получить мяч на 90-й минуте и сделать всё ради того, чтобы забить. Криштиану постоянно вовлечён в игру. Именно поэтому он находится на футбольной вершине уже 10-15 лет", - цитирует Кьяера Football Italia.

В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 40 матчей, забил 34 гола и сделал 4 ассиста.

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