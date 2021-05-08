Защитник "Милана" Кьяер: "Люблю играть против Роналду"
Фото Milan Reports
Защитник "Милана" Симон Кьяер поделился ожиданиями от противостояния с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Напомним, что команды сыграют друг с другом в Турине в воскресенье, 9 мая, в 21:45 по московскому времени.
"Люблю играть против Роналду. Это всегда наслаждение. Впервые мы с ним встретились 11-12 лет назад. Криштиану сильно изменился, если сравнивать с теми временами, но он всегда был чемпионом. Это не обсуждается. Роналду живёт ради голов. Он может не очень хорошо провести игру, но получить мяч на 90-й минуте и сделать всё ради того, чтобы забить. Криштиану постоянно вовлечён в игру. Именно поэтому он находится на футбольной вершине уже 10-15 лет", - цитирует Кьяера Football Italia.
В текущем сезоне 36-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 40 матчей, забил 34 гола и сделал 4 ассиста.
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|Команда
|М
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|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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