Защитник "Милана" может перейти в "Севилью"

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Защитник "Милана" может перейти в "Севилью"

"Севилья" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Милана" Матео Мусаккио, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе андалузцев Мусаккио может стать заменой Клеману Ленгле, который близок к переходу в "Барселону".

В этом сезоне 27-летний Мусаккио провел за "Милан" 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

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