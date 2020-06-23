Защитник "Милана" Мусаккио выбыл на четыре месяца

Защитник "Милана" Матео Мусаккио был прооперирован. Об этом рассказала пресс-служба клуба.

Футболист перенес операцию на левой лодыжки. На восстановление 29-летнего игрока потребуется около четырех месяцев.

В нынешнем розыгрыше футболист провел 18 матчей в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями.

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