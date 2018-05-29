Защитник "Милана" намерен сменить клуб

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Защитник "Милана" намерен сменить клуб

Защитник "Милана" Лука Антонелли собирается покинуть клуб.

Как сообщает Calciomercato, причиной ухода игрока является нехватка игровой практики. В прошедшем сезоне Антонелли принял участие всего в 6 матчах.

Отметим, что соглашение Антонелли с "Миланом" рассчитано до лета 2019 года.

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