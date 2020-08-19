Защитник "Милана" перейдет в "Торино"
"Торино" договорился о переходе швейцарского защитника "Милана" Рикардо Родригеса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям издания, швейцарец в ближайшее время должен прибыть в расположение "Торино" для прохождения медицинского обследования. Если все будет в порядке, Родригес подпишет контракт с "быками".
27-летний Родригес выступает за "Милан" с 2017 года, провел за клуб 93 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Во второй половине минувшего сезона он играл за ПСВ на правах аренды.
Не пропустите: Диего Коста может перейти в клуб из Милана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ
-
"Локомотив" впервые потерял очки в сезоне в матче с "Уралом"
-
"Ювентус" близок к трансферу форварда сборной Мексики
-
Защитник "Милана" перейдет в "Торино"
-
"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Санчо в АПЛ
-
Александр Кокорин может пропустить еще три матча "Спартака"
-
В АПЛ диагностированы 14 случаев коронавируса
-
Жена Погребняка устроила эротическую фотосессию с Павлом
-
"Барселона" рассчитывает купить защитника "Манчестер Сити" в ближайшие дни
-
Английские топ-клубы поборются за Давида Алабу
-
Жерар Пике получил предложение из АПЛ
-
Агент Джорджевича рассказал о сроках восстановления форварда "Локомотива"
-
1
Рональд Куман может быть уволен из "Барселоны" через год
-
"Боруссия" объявила о переходе бразильца из "Реала"
-
Бывшего игрока "Спартака" обвинили в краже денег у его девушки
-
"Барселона" назвала имя нового спортивного директора
-
Сборная Нидерландов назначила нового тренера вместо Кумана, ушедшего в "Барселону"
-
"Уфа" показала, в какой форме сыграет против "Спартака"
-
Дортмундская "Боруссия" представила новую кубковую форму
-
Куман прокомментировал назначение на пост главного тренера "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17