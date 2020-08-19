Защитник "Милана" перейдет в "Торино"

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Защитник "Милана" перейдет в "Торино"

"Торино" договорился о переходе швейцарского защитника "Милана" Рикардо Родригеса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, швейцарец в ближайшее время должен прибыть в расположение "Торино" для прохождения медицинского обследования. Если все будет в порядке, Родригес подпишет контракт с "быками".

27-летний Родригес выступает за "Милан" с 2017 года, провел за клуб 93 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Во второй половине минувшего сезона он играл за ПСВ на правах аренды.

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