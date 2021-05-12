Защитник "Милана" побил впечатляющий рекорд Роналду

Фото: инстаграм Томори/Автор неизвестен

В недавнем матче между "Ювентусом" и "Миланом" (0:3), молодой защитник "Милана" Фикайо Томори забил гол головой.

Высота его прыжка составила 2 метра и 63 сантиметра. Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду, в матче с "Сампдорией" португалец выпрыгнул на 2 метра и 54 сантиметра.

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