Защитник "Милана" побил впечатляющий рекорд Роналду

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Защитник "Милана" побил впечатляющий рекорд РоналдуФото: инстаграм Томори/Автор неизвестен

В недавнем матче между "Ювентусом" и "Миланом" (0:3), молодой защитник "Милана" Фикайо Томори забил гол головой.

Высота его прыжка составила 2 метра и 63 сантиметра. Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду, в матче с "Сампдорией" португалец выпрыгнул на 2 метра и 54 сантиметра.

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