Защитник "Милана" Родригес может перейти в клуб Бундеслиги

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Защитник "Милана" Родригес может перейти в клуб Бундеслиги

Швейцарский защитник "Милана" Рикардо Родригес может вернуться в чемпионат Германии, сообщает Bild.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Айнтрахт", "Герта" и "Хоффенхайм". "Милан" готов продать игрока за три миллиона евро.

Во второй половине нынешнего сезона 27-летний Родригес выступал за ПСВ на правах аренды, провел за клуб шесть матчей. Его контракт с "Миланом" действует до лета 2021 года.

Ранее Родригес уже играл в Бундеслиге за "Вольфсбург".

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