Защитник "Милана" Родригес может перейти в клуб Бундеслиги
Швейцарский защитник "Милана" Рикардо Родригес может вернуться в чемпионат Германии, сообщает Bild.
По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Айнтрахт", "Герта" и "Хоффенхайм". "Милан" готов продать игрока за три миллиона евро.
Во второй половине нынешнего сезона 27-летний Родригес выступал за ПСВ на правах аренды, провел за клуб шесть матчей. Его контракт с "Миланом" действует до лета 2021 года.
Ранее Родригес уже играл в Бундеслиге за "Вольфсбург".
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|6
|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
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|8
|Фрайбург
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
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|Унион Берлин
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