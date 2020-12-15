Защитник "Милана" Тео Эрнандес высказался о возможном возвращении в "Реал"

Французский защитник "Милана" Тео Эрнандес сообщил, что он не собирается возвращаться в мадридский "Реал".

"Не знаю, жалеют ли в "Реале" о моем уходе. Я приехал в Мадрид очень молодым и не имел игровой практики. Мне было сложно, я потерял уверенность в себе. Но сейчас у меня все хорошо в "Милане". Не думаю, что вернусь в "Реал", — приводит слова Эрнандеса El Transistor.

23-летний Эрнандес перешел в "Милан" из "Реала" летом 2019 года за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз провел за итальянский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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