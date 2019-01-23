Защитник "Милана" выбыл из строя на месяц
Защитник "Милана" Кристиан Сапата выбыл из строя на месяц, сообщает Sport Mediaset.
По информации ресурса, у 32-летнего колумбийца диагностировано мышечное повреждение бедра. Футболист травмировался в недавнем поединке Серии А против "Дженоа".
В текущем сезоне Сапата сыграл за "Милан" 17 матчей и забил 1 гол.
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|20
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|4
|Милан
|20
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|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8