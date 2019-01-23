Защитник "Милана" выбыл из строя на месяц

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Защитник "Милана" выбыл из строя на месяц

Защитник "Милана" Кристиан Сапата выбыл из строя на месяц, сообщает Sport Mediaset.

По информации ресурса, у 32-летнего колумбийца диагностировано мышечное повреждение бедра. Футболист травмировался в недавнем поединке Серии А против "Дженоа".

В текущем сезоне Сапата сыграл за "Милан" 17 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Защитника "Милана" зовут в Турцию. | http://soccernews.ru

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