Защитник "Милана" вылечился от коронавируса

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Защитник "Милана" вылечился от коронавируса

Бразильский защитник "Милана" Лео Дуарте вылечился от коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист прошел тестирование на коронавирус и анализ показал отрицательный тест. Бразилец уже вернулся к тренировкам.

24-летний Дуарте выступает за "Милан" с 2019 года. Всего он провел за клуб семь матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он играл за "Фламенго".

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