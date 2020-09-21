Защитник Мингсом продлил контракт с "Астон Виллой"

Центральный защитник Тайрон Мингсом подписал новый контракт с "Астон Виллой".

Соглашение 27-летнего игрока с футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Мингс перешел в английский клуб из "Борнмута" летом 2019 года за 22,3 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

Good news! @OfficialTM_3 has signed a contract extension with Aston Villa!



#Mings2024 — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 21, 2020

С осени 2019 года Мингса вызывают в сборную Англии.

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