Защитник Мингсом продлил контракт с "Астон Виллой"

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Защитник Мингсом продлил контракт с "Астон Виллой"

Центральный защитник Тайрон Мингсом подписал новый контракт с "Астон Виллой".

Соглашение 27-летнего игрока с футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Мингс перешел в английский клуб из "Борнмута" летом 2019 года за 22,3 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

 

С осени 2019 года Мингса вызывают в сборную Англии.

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