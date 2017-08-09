Защитник молодежной команды дортмундской "Боруссии" намекнул на переход Дембеле в "Барселону"

Французский нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле может перейти в "Барселону".

На этот факт намекнул его друг Мустафа Диатта, который выступает за молодежную команду немецкого клуба.

19-летний Диатта оставил на своей странице в Инстаграме загадочную запись: "Он подписан".

Ранее сообщалось, что "Боруссия" хочет получить за 20-летнего форварда 120 миллионов евро.

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