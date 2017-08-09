Защитник молодежной команды дортмундской "Боруссии" намекнул на переход Дембеле в "Барселону"
Французский нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле может перейти в "Барселону".
На этот факт намекнул его друг Мустафа Диатта, который выступает за молодежную команду немецкого клуба.
19-летний Диатта оставил на своей странице в Инстаграме загадочную запись: "Он подписан".
Ранее сообщалось, что "Боруссия" хочет получить за 20-летнего форварда 120 миллионов евро.
Не пропустите: Дембеле намекнул на свой скорый переход в "Барселону"?. | http://soccernews.ru
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|М
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|34
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|4
|Хоффенхайм
|34
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|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
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|Вердер Бремен
|34
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|Шальке
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|34
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|Байер Леверкузен
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|Аугсбург
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|Майнц 05
|34
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